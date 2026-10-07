Justina Shiroka Pula, presidentja më e re e Kosovës? Mikeshë e afërt rrëfen për familjen, akademinë dhe pasionin për artin

Prof. Dr. Vjosa Sadriu Hamiti, profesore e gjuhës gjermane në Kosovë dhe mike e afërt e presidentes së re, foli ekskluzivisht në emisionin “Ftesë në 5” për Justina Shiroka Pulën.
Ajo e cilësoi presidenten si një grua të përkushtuar ndaj punës, botës akademike dhe artit. Sipas saj, emri i Justines u shfaq papritur, ndërsa zgjedhja e saj përcjell një mesazh të fortë: postet më të larta shtetërore mund të arrihen përmes punës së palodhur dhe përkushtimit.
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Sadriu Hamiti tha se Justina Shiroka Pula vjen nga një profil i veçantë, i formuar nëpërmjet karrierës akademike dhe kërkimeve shkencore, si dhe veprave të saj të botuara.
“Emri i saj u bë i ditur në mënyrë të befasishme. Për mua, ai përfaqëson unitetin dhe punën e pandërprerë. Justina ka një formim krejt tjetër, të ndërtuar mbi akademinë, kërkimet dhe librat e saj. Për ne ishte një gëzim i madh, sepse ajo dëshmon se me punë serioze mund të arrihen edhe nivelet më të larta të institucioneve shtetërore”, u shpreh ajo.
Mikeshë e presidentes së re, ajo tregoi gjithashtu se Justina ka një familje të qëndrueshme dhe të shëndetshme. Ajo ka 4 fëmijë: një vajzë, një djalë dhe dy djem binjakë. Gjatë tre viteve që kanë qenë komshinj, ato kanë ndarë edhe përvojën e përbashkët të të qenit nëna të binjakëve. Sipas saj, Justina i ka dhënë këshilla të shumta për mënyrën se si duhet të sillej si nënë e re, veçanërisht në përkujdesjen ndaj binjakëve.
Prof. Dr. Vjosa Sadriu Hamiti e përshkroi atë si një personalitet të njohur në Kosovë dhe në akademinë shkencore në Shqipëri. Ajo theksoi se babai i Justines ka qenë artist dhe se të dyja ndajnë dashurinë për artin.
Sipas saj, një tjetër veçori e presidentes është pasioni për koleksionimin e veprave artistike. Justina është veçanërisht e apasionuar pas artit pamor, pikturës dhe skulpturës, ndërsa në shtëpinë e saj gjenden piktura të të gjithë piktorëve shqiptarë. “Ajo është artdashëse. Këtë pasion e ka marrë nga familja dhe na e ka përcjellë edhe neve si mike të saj”, tha ajo.