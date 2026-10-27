Jay-Z pritet të jetë në skenën e Super Bowl 2027; Beyoncé mund t’i bashkohet

Jay-Z do të jetë pjesë e shfaqjes muzikore të pushimit në Super Bowl LXI, që mbahet më 14 shkurt 2027 në stadiumin SoFi, në Inglewood të Kalifornisë.
Prej vitit 2019, reperi dhe sipërmarrësi amerikan bashkëpunon me Ligën Kombëtare të Futbollit Amerikan (NFL) përmes kompanisë së tij Roc Nation. Në këtë spektakël, që ndiqet tradicionalisht nga miliona njerëz në mbarë botën, ai pritet të dalë këtë herë vetë në skenë.
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Jay-Z ka luajtur rol të rëndësishëm në organizimin e shfaqjeve të pjesës së parë të Super Bowl gjatë viteve të fundit, duke ndihmuar në përzgjedhjen e artistëve. Komisioneri i NFL-së, Roger Goodell, ka treguar se i kishte kërkuar reperit të performonte kur të ishte gati për këtë hap.
Ende nuk dihet nëse Jay-Z do të ngjitet i vetëm në skenë apo do të shoqërohet nga artistë të tjerë. Vëmendja është përqendruar te bashkëshortja e tij, këngëtarja Beyoncé, por, sipas raportimeve të CNN, mundësia e pjesëmarrjes së saj nuk është konfirmuar zyrtarisht.
Dy artistët kanë bashkëpunuar në disa raste, mes tyre në turnetë e përbashkëta “On the Run Tour” të vitit 2014 dhe “On the Run Tour II” të vitit 2018. Beyoncé ka kënduar në shfaqjen e pushimit të Super Bowl në vitin 2013, ndërsa në vitin 2016 iu bashkua performancës së Coldplay si e ftuar, së bashku me Bruno Mars.
Fakti që Super Bowl LXI zhvillohet në Ditën e Shën Valentinit, më 14 shkurt, ka nxitur spekulimet se Jay-Z dhe Beyoncé mund të dalin së bashku në skenë. Kjo e ka shtuar interesin për shfaqjen muzikore, e cila pritet të jetë ndër ngjarjet më të shumëpritura të vitit 2027.
Megjithatë, pa një njoftim zyrtar, nuk dihet nëse publiku do t’i shohë Jay-Z dhe Beyoncé së bashku në skenën e Super Bowl.