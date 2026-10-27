Sivasspor largon Ismet Tasdemirin, Rey Manaj pret trajnerin e ri

Sivasspor largon Ismet Tasdemirin, Rey Manaj pret trajnerin e ri

Ismet Tasdemir nuk do të vazhdojë më në krye të Sivassporit. Klubi e bëri të ditur ndërprerjen e bashkëpunimit përmes një komunikate zyrtare të publikuar në rrjetet sociale.

Rezultatet e luhatshme në kampionat ndikuan në vendimin për Tasdemirin. Humbja 4-0 ndaj Umraniyesporit ishte ajo që vendosi përfundimisht për drejtuesit.

Të lidhura

None found

Sivasspori ende nuk ka bërë të ditur se si do ta plotësojë vendin e lënë vakant nga trajneri. Skuadra renditet e 14-ta me 13 pikë, ndërsa vetëm 3 pikë e ndajnë nga vendi i 17-të, ku ndodhet Manisa, pranë “zonës së ftohtë”.

Ndryshimi prek edhe sulmuesin e Kombëtares, Rey Manaj, i cili këtë sezon ka kontribuar me gola dhe asiste. Tashmë pritet të shihet se kush do të jetë trajneri i ri me të cilin do të punojë.


Shtuar 27.10.2026 18:48

Tags: , , ,
Mbappe përballet me reagime politike pas deklaratës për Mao Ce Dunin, ndërsa SHBA-ja e mbështet

Mbappe përballet me reagime politike pas deklaratës për Mao Ce Dunin, ndërsa SHBA-ja e mbështet
Reali synon Mac Allisterin dhe propozon tre lojtarë për ta bindur Liverpoolin

Reali synon Mac Allisterin dhe propozon tre lojtarë për ta bindur Liverpoolin
Liverpooli synon tri përforcime në janar, mes objektivave edhe mbrojtësi i Barcelonës

Liverpooli synon tri përforcime në janar, mes objektivave edhe mbrojtësi i Barcelonës
Kompany lë spitalin pas pesë ditësh, Bayerni bën të ditur diagnozën

Kompany lë spitalin pas pesë ditësh, Bayerni bën të ditur diagnozën
Topi i Artë 2027: Yamal dhe Mbappe nisin garën për të zëvendësuar Harry Kane në fron

Topi i Artë 2027: Yamal dhe Mbappe nisin garën për të zëvendësuar Harry Kane në fron
Papin kritikon Mbappen: Prezantimi në media i dëmtoi ëndrrën për Topin e Artë

Papin kritikon Mbappen: Prezantimi në media i dëmtoi ëndrrën për Topin e Artë
Andi Hadroj lë futbollin europian dhe firmos me Vllazninë

Andi Hadroj lë futbollin europian dhe firmos me Vllazninë
Zhegrova spikat për Juventusin në humbjen ndaj Genoas

Zhegrova spikat për Juventusin në humbjen ndaj Genoas