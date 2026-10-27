Hetuesit shqyrtojnë komunikimet e anesteziologes me mjeken pak ditë para ngjarjes së rëndë që lidhet me Mazonakis

Komunikimet mes një anesteziologeje dhe mjekes Ioanna Gaka janë bërë objekt i hetimeve për ngjarjen tragjike të lidhur me këngëtarin grek Giorgos Mazonakis.
Newsbomb raporton se hetuesit po shqyrtojnë bisedat e dy grave, të zhvilluara pak ditë para ngjarjes, si edhe dyshimet për sigurimin dhe përdorimin e disa substancave anestetike.
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Sipas të njëjtit raportim, më 2 shtator 2026, rreth një javë para ngjarjes, 56-vjeçarja Ioanna Gaka dyshohet se i kërkoi anesteziologes midazolam, duke i thënë se i kishin mbaruar rezervat. Nga bisedat e publikuara rezulton se anesteziologia ishte e gatshme ta ndihmonte.
Hetuesit po verifikojnë nëse ilaçi iu dorëzua mjekes, në çfarë sasie dhe nëse mund të ketë lidhje me substancat e gjetura në trupin e këngëtarit. Komunikimet, të marra veçmas, nuk provojnë nëse midazolami i kërkuar u përdor në këtë rast.
Anesteziologia 61-vjeçare ka deklaruar, sipas Newsbomb, se bashkëpunonte prej rreth dy vitesh me klinikën ku punonte mjekja. Ajo ka pretenduar se përfshihej vetëm kur pacientët kishin vështirësi për t’u gjetur venë për administrimin e medikamenteve.
Ajo ka mohuar gjithashtu të ketë qenë personi që kontaktoi një infermiere për të pyetur mbi një antidot të propofolit, substancë tjetër e përmendur në raportimet për analizat toksikologjike.
Mediat greke kanë raportuar se në mostrat e gjakut të këngëtarit u gjetën propofol, midazolam dhe flumazenil, krahas substancave të tjera farmaceutike.
Ekspertëve u takon të analizojnë përqendrimin e substancave dhe të vlerësojnë nëse kombinimi i tyre mund të ketë ndikuar te funksioni i frymëmarrjes.
Hetimet vazhdojnë për të përcaktuar nga kanë ardhur medikamentet dhe në çfarë rrethanash janë përdorur. Deri në mbylljen e hetimeve dhe publikimin e rezultateve përfundimtare, shkaku i ngjarjes dhe përgjegjësia e mundshme e personave të përfshirë nuk janë përcaktuar përfundimisht.