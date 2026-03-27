Ish-banori trazon rrjetin: Rogerti është kushëri i sponsorit kryesor të Big Brother

Ish-konkurrenti i “Big Brother VIP”, Elton Tozaj, ka bërë disa deklarata të forta lidhur me rrugëtimin e banorit aktual, Rogertit, brenda shtëpisë.
Gjatë një interviste të dhënë së fundmi, ai ka folur hapur për atë që e konsideron si një favorizim të qartë nga ana e produksionit ndaj këtij konkurrenti, duke ngritur pikëpyetje mbi transparencën e lojës.
Të lidhura
Sipas Tozajt, ky trajtim i diferencuar reflektohet në mënyrën se si menaxhohen situatat dhe shkeljet e rregullave nga ana e Rogertit, duke theksuar se paralajmërimet apo zarfet e zinj nuk janë zbatuar asnjëherë në rastin e tij.
I pyetur specifikisht për arsyet e kësaj qasjeje më tolerante nga stafi i programit, ish-banori bëri një zbulim që ka ngjallur reagime të shumta.
Duke theksuar se nuk bëhet fjalë thjesht për fjalë të dëgjuara, por për një fakt të konfirmuar prej tij, Elton Tozaj u shpreh saktësisht: “E kam të vërtetuar. Rogerti është kushëri i sponsorit kryesor të Big Brother.”
Kujtojmë se gjatë këtij edicioni, qëndrimi dhe loja e Rogertit kanë qenë shpesh në qendër të debateve brenda dhe jashtë shtëpisë, ndërsa akuza të tilla nga ish-pjesëmarrësit e formatit nxisin vazhdimisht diskutime mes ndjekësve në rrjetet sociale lidhur me mbarëvajtjen e spektaklit.