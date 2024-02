Intriga në Big Brother, plani që Erjola dhe Juli po planifikojnë kundër Ilnisës

Pas ‘Prime’-it të djeshëm në “Big Brother Vip”, marrëdhënia e Erjolës, Julit dhe Ledjonës në lidhje me Ilnisën është përkeqësuar. Treshja po planifikojnë që të nxjerrin keq Ilnisën në Prime-n e ardhshëm.

Sipas tyre, Erjola do afrohet me Ilnisën, do i fitojë besimin dhe më pas do presë që ajo të shajë personat që Erjola shoqërohet me to.

Juli gjithashtu i thotë Erjolës që të bëjnë debat së bashku në sy të Ilnisës, për të parë reagimin e saj.

Erjola: Ilnisës do ia servir në tavë shumë të ftohtë hakmarrjen time. E hapi barkun, qau. Asnjë nga banorët se di.

Juli: Duhet ta sqaronim këtë për hir të publikut.