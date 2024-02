“Dashuria nuk i bën dëm askujt”, Ilnisa ‘bie në kurthin’ e Erjolës

Plani që Erjola, Ledjona dhe Juli sapo ka filluar të vihet në zbatim brenda shtëpisë. Sipas planit, Erjola do të afrohej me Ilnisën dhe në këtë mënyrë do t’i nxirrte asaj opinionet negative që ajo ka për banorët. Ilnisa mesa duket ‘e ka ngrënë karremin’ e treshes pasi ajo është përqafuar në pishinë me Erjolën, duke realizuar planin e tyre. Ledjona nga ana tjetër, fillon të hedhë kunja kundrejt dyshes, duke i treguar Ilnisës se miqësia e saj me Erjolës është prishur.

Ledjona: O shtirja.

Erjola: Syri i keq.

Ilnisa: Të plasin.

Roza: Goca përqafohuni prapë se dashuri duam.

Erjola: Dashuria nuk i bën dëm askujt.