Mëngjesin e sotëm, një aksident është regjistruar në qendër të Orikumit, ku dy automjete janë përplasur me njëri-tjetrin, duke shkaktuar një viktimë dhe disa të plagosur.
Si pasojë e përplasjes, ka humbur jetën 63-vjeçari Xhevahir Xhelili, i cili udhëtonte në njërin prej automjeteve të përfshira në aksident. Ndërkohë, disa persona të tjerë kanë mbetur të plagosur.
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Sipas informacioneve, në automjetin tjetër udhëtonin disa punëtorë të huaj, të cilët po shkonin drejt zonës bregdetare të Vlorës për punë.
Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e Policisë dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për zbardhjen e rrethanave dhe përcaktimin e shkakut të këtij aksidenti tragjik.
Të plagosurit janë dërguar në spitalin e Vlorës.