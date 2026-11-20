Programi i xhiros së 14-të në elitën e futbollit kosovar parashikon sot (e premte) zhvillimin e vetëm një takimi, teksa pjesa tjetër e sfidave do të luhet gjatë fundjavës.
Sfida e vetme e ditës së sotme në Albi Mall Superligën e Kosovës do të përballë Prishtinën me Drenicën, dy ekipe që kërkojnë tri pikët në këtë moment të sezonit.
Të lidhura
None found
Dueli që do të zhvillohet në stadiumin “Fadil Vokrri” pritet të sjellë një përballje interesante, me mysafirët që udhëtojnë drejt kryeqytetit me synimin për të marrë një rezultat pozitiv.
Takimi është caktuar të fillojë në orën 17:00 në stadiumin Fadil Vokrri, një impiant ku bardhekaltrit nuk kanë luajtur prej disa kohësh për shkak të ndeshjeve të kombëtares së Kosovës.
Pjesa tjetër e sfidave të kësaj jave do të luhet të shtunën, kur Llapi përballet me Vushtrrinë, teksa Malisheva luan në shtëpi kundër Dukagjinit. Ndërkohë, të dielën do të zhvillohen dy ndeshjet e mbetura: Ballkani pret Gjilanin, ndërsa Drita ndeshet me Feronikelin ’74 në Gjilan.