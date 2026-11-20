Sekretari i Përgjithshëm i BDI-së, Arbër Ademi, i ka hedhur poshtë në emisionin “Debat në Shenja” pretendimet se BDI-ja po mban qëndrim të rezervuar në kritikat ndaj OBRM-PDUKM-së.
I pyetur nga gazetari Abedin Ismaili për qëndrimet e partisë ndaj pushtetit, Ademi kujtoi protestat dhe pankartat e ngritura në Kuvend. Sa u përket kritikave për reagimin e BDI-së pas rastit të rrahjes së dy të rinjve shqiptarë, ai iu referua interpelancës dhe i kërkoi gazetarit që ta shikonte atë.
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Gjatë debatit, Ismaili e pyeti pse BDI nuk kishte kërkuar shkarkimin e ministrit të Punëve të Brendshme, Toshkovski, ndërsa kishte kërkuar dorëheqjen e zëvendësministrit Astrit Iseni.
Ademi u shpreh se VLEN nuk e mbështet shkarkimin e zëvendëskryeministrit Stoilkoviq, duke theksuar se ai është zgjedhur me votat e VLEN-it.
Në fund, ai nënvizoi se BDI-ja e sheh OBRM-PDUKM-në si kundërshtarin politik, teksa kritikoi koalicionin VLEN. Sipas tij, duhet parë drejt, pasi kundërshtari i tyre është OBRM-PDUKM-ja. Ademi shtoi se VLEN-i nuk do t’i rezistojë kohës dhe se ky formacion artificial do të shkërmoqet. Ai paralajmëroi gjithashtu që BDI-ja të mos gjykohet me standardet e VLEN-it, sepse VLEN-i nuk pyetet as për ministrat e vet.