Habit konkurrentja e “Për’puthen”: Më intrigon Meritoni, dua ta ndaj nga Ilnisa

Konkurrentja e “Përputhen”, Gabriela Arapi, ka deklaruar se nëse do të hynte në shtëpinë e “Big Brother VIP 3”, çifti që do të ndante është Ilnisa dhe Meritoni.

Sipas Gabrielës, përveçse e intrigon ai djalë gjithashtu do të bënte bujë.

Nga ana tjetër, moderatorja Alesia Bami, e ka konsideruar një përzgjedhje strategjike, pasi ajo do të trazonte ujërat në Shtëpi me Ilnisën dhe do ta mbante gjatë në format.

Në pjesë nga biseda:

Kosta: “Në shijet e mija deri tani është Rike. Me atë do të isha lidhur edhe i martuar”.

Manushi: Alesia mirupafshim, unë dhashë dorëheqje, merre situatën në dorë.

Alesia: Gabriela, nëse do të jepej një mision që të hyje brenda shtëpisë së Big Brother dhe të ndaje një nga çiftet, cilin do të ndaje?

Gabriela: “Kush është çift aty njëhere”?

Alesia: Po mirë, ata që janë. Çift mund të quhen Ilnisa me Meritonin, Bardhi me Sarën, Romeo me Heidin.

Gabriela: “Do të doja të ndaja Ilnisën me Meritonin”.

Alesia: Pse kjo zgjedhje?

Gabriela: “Më intrigon Meritoni”.

Manushi: Jo mor jo, ka inat Ilnisën. Nuk ka lidhje fare me Meritonin.

Alesia: Zgjedhje e bukur.

Manushi: Mbaje veten ti goce. E paske dashur për vete Meritonin.

Alesia: Jo, zgjedhje e bukur sepse hynë me strategji. Duke ndarë këtë çiftin i bie të ketë bujë njëçik me Ilnisën dhe automatikisht…

Gabriela: “Bëjmë bujë njëçik”.