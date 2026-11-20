Akordi mes shefit të qeverisë, Albin Kurti, dhe Partisë Demokratike të Kosovës për një nismë të re ligjore që prek Dhomat e Specializuara është pritur me rezervë nga analistët politikë dhe ekspertët juridikë. Sipas tyre, ky veprim tregon mungesë serioziteti dhe llogaritje partiake.
Në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë, politologu Dritëro Arifi tha se kjo nismë përbën një “fshehje të dështimit” për ta ndryshuar ligjin në kohën e duhur. Ai theksoi se as qeveria dhe as opozita nuk e kanë marrë seriozisht këtë temë që nga vendimi gjyqësor i 16 shtatorit kundër katër ish-udhëheqësve të UÇK-së. Sipas Arifit, amendamentet e tetorit u miratuan kryesisht për të parandaluar përshkallëzimin e protestave.
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Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi pohoi për të njëjtin medium se Lëvizja Vetëvendosje dhe udhëheqja e PDK-së kanë vendosur të bëjnë lojëra politike me një çështje kaq delikate.
Të enjten, Kurti dhe ushtruesja e detyrës së kryetares së PDK-së, Vlora Çitaku, ranë dakord që ligji i kthyer nga presidentja të mos procedohet më tej dhe që javën pasardhëse të fillojë një nismë e re. Asnjëri prej tyre nuk zbuloi se çfarë do të përfshijë teksti i ri. Arifi e cilësoi këtë si mungesë përgjegjshmërie dhe shtoi se ende nuk dihet nëse do të sigurohet kuorumi, pasi, sipas tij, nuk vërehet një pajtim i sinqertë mes palëve.
Amendamentet e aprovuara në muajin tetor përcaktonin kufizimin e kompetencave të gjykatës, një dënim maksimal prej 15 vjetësh dhe ekzekutimin e dënimit brenda territorit të Kosovës. Bashkimi Evropian kishte paralajmëruar se këto ndryshime bien ndesh me angazhimet ndërkombëtare që ka marrë Kosova.