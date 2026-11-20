Fation Shehu, është emëruar drejtor i Përgjithshëm i Doganave, duke zëvendësuar në këtë detyrë Besmir Bejën, i cili është larguar nga drejtimi i institucionit pas rreth 10 muajsh në detyrë.
Emërimi i Shehut vjen pas propozimit zyrtar që do të kalojë për miratim në mbledhjen e Këshillit të Ministrave.
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Para marrjes së kësaj detyre, Shehu ka drejtuar për katër vite strukturën e Antikontrabandës, ku është angazhuar në luftën kundër kontrabandës dhe krimit të organizuar.
Për punën e tij në këtë fushë, ai u vlerësua vitin e kaluar me Çmimin e Parë nga SELEC (Qendra për Zbatimin e Ligjit në Evropën Juglindore), për arritjet në luftën kundër kontrabandës dhe krimit të organizuar.
Me përvojën e krijuar ndër vite dhe trajnimet e zhvilluara në organizata ndërkombëtare, Fation Shehu merr drejtimin e një prej institucioneve kyçe në administratën shtetërore, ndërsa emërimi i tij pritet të zyrtarizohet nga Këshilli i Ministrave.