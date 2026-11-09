Gordon Ramsay shënon 60-vjetorin me një fotografi pa bluzë dhe shfaq fizikun e tonifikuar

Një ditë pasi mbushi 60 vjeç, shefi britanik i kuzhinës Gordon Ramsay publikoi në Instagram një fotografi ku shfaqet pa bluzë, me pantallona të shkurtra, duke treguar fizikun e tij të tonifikuar.
Ditëlindja e Ramsay ishte të dielën, më 8 nëntor. Fotografinë e ndau me ndjekësit të nesërmen, duke i falënderuar për mesazhet dhe urimet e shumta. Krahas saj, ai shkroi se po hynte në ditën e dytë si 60-vjeçar dhe u shpreh i gatshëm të vazhdonte me energji.
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Fotografia mori komente edhe nga kolegët e tij. Mes tyre ishte shefja e kuzhinës Carla Hall, e cila do të shfaqet bashkë me Ramsay në sezonin e dytë të emisionit “Next Level Baker” në Fox. Hall iu përgjigj me humor, duke e nxitur të jepte gjithçka në moshën 60-vjeçare dhe duke shtuar një emoji flake.
Kështu, festimi i ditëlindjes së Ramsay tërhoqi vëmendjen e fansave në rrjetet sociale për një arsye tjetër nga recetat dhe emisionet e tij televizive: fotografinë që publikoi me nisjen e dekadës së re të jetës.