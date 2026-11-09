Automjeti godet barrierat pranë Shtëpisë së Bardhë, dy të arrestuar pas alarmit të sigurisë

Automjeti godet barrierat pranë Shtëpisë së Bardhë, dy të arrestuar pas alarmit të sigurisë

Pranë Shtëpisë së Bardhë, në qendër të Uashingtonit, u dha alarmi për sigurinë kur një automjet goditi barrierat mbrojtëse të godinës.

Incidenti u regjistrua pak minuta përpara orës 16:00 me orën tonë. Sipas raportimeve, autoritetet arrestuan menjëherë drejtuesin e mjetit, për të cilin dyshohej se ishte i armatosur. Më pas, për të njëjtën ngjarje, u arrestua edhe një person tjetër.

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Informacioni se drejtuesi mund të kishte armë bëri që forcat e sigurisë të ndërhynin pa vonesë dhe të vendosnin një kordon sigurie përreth zonës.

Shtëpia e Bardhë u mbyll si masë paraprake dhe gazetarëve që ishin jashtë iu kërkua të hynin në ndërtesë. Autoritetet vijuan mobilizimin, ndërsa alarmi u zgjerua edhe për shkak se zëvendëspresidenti amerikan, JD Vance, po mbante në ato çaste një fjalim në ndërtesën e JPMorgan, jo larg Shtëpisë së Bardhë.

Ende nuk janë publikuar hollësi të tjera për motivet e incidentit dhe nuk dihet nëse ka të lënduar.


Shtuar 9.11.2026 17:36

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