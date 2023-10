Genta e BB humb gjyshin: Nuk do jesh më te dera, duke më pritur…

Genta Gjalpi, e njohur gjerësisht si Genta e BB ka humbur gjyshin.

Ka qenë vetë ajo e cila ka ndarë disa orë më parë në Instagram lajmin e trishtë.

Shoqëruar me disa momente krah tij, Genta shkruan:

“Nuk kam fjale ta pershkruaj sa bosh ndjehem, se mendoja kurre se do vinte kjo dite 💔 Nuk e mendoj se do vij ne shtepi dhe nuk do jesh me te dera duke me pritur, ma le gjyshen vet 😭 u U PREHSH NË PAQE GJYSH”.

Kujtojmë se Genta ka treguar gjithmonë marrëdhënien speciale me gjyshirët dhe kujdesin që tregonte për to.