Gabriele pas daljes nga BBVIP: Meritoni nuk e do Ilnisën!

Gabriele Mezini pas daljes nga Big Brother Vip3 ka komentuar lojën e banorëve të tjerë, mes tyre edhe lidhjen Meriton-Ilnisa. Gabriele ka deklaruar se historia e Sarës me Bardhin nuk do të jetë jetëgjatë dhe do të të mbyllet shumë shpejt.

“Me Sarën pata një debat aty dhe kuptova që karakteri i saj ishte që donte te bënte diçka. Sara duket sikur e tërheq Bardhin. Deri diku po e përdor. Heidi dhe Romeo më duket diçka e natyrshme.

Kurse për pjesën e Meritonit ishte shumë lojë, nga ana e Ilnisës mund të ketë diçka të vërtetë, por nga Meritoni ishte lojë. Më shumë e shihja me Riken dhe mendoj se do ketë diçka mes atyre. Do të ndodhin shumë gjëra aty”, deklaroi ai.