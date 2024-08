Ledri Vula ka shpërndarë një postim të befasishëm ditën e sotme.

Teksa qëndron i shtrirë në shtëpi dhe në krah mban një serum, Ledri njoftoi se është në gjendje jo të mirë shëndetësore duke anuluar kështu edhe koncertin.

“Party people. Me përulje dhe mirëkuptim, më duhet të ju njoftoj se koncerti im sonte në Zone Club është i pamundur për shkak të situatës shëndetësore që kam. Do të kthehem së shpejti dhe do të festojmë së bashku”, shkruan Ledri krahas fotografisë.