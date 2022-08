Pas një karriere disa vjeçare, Noizy tregon kur do të largohet nga muzika

Disa thashetheme kanë dalë kohët e fundit mbi largimin e Noizy-it por ky i fundit ka reaguar duke ju dhënë fund zërave.

Noizy ka theksuar se “nuk beson se do ta lërë ndonjëherë muzikën” , nëse jo në koncerte do të bëjë muzikë për artistët e rinj.

“Besoj se jam disa vite larg largimit nga muzika. Nuk besoj se do e le muzikën ndonjëherë. Gjithmonë do të merrem me muzikë. Nëse s’do jem aktiv nëpër koncerte, do jem aktiv duke prodhuar muzikë për artista të rinj. Do bëj këngë, por mbase koncertet i rralloj. Kur të vijë mosha 50 vjeç normal që edhe mund të shkëputem.

Këngëtari ka njoftuar gjithashtu se po përgatit një album tjetër.

Albumi “Alpha” do dali 3 ditë para koncertit. Ndërkohë sapo të mbarojë koncerti do jem në 3 shtete në dy javë./albeu.com