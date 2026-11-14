Fifi flet për mëmësinë dhe partneritetin me Adisin: Djali ka një vëlla, nuk dua fëmijë tjetër

E ftuar në emisionin “Goca dhe Gra”, këngëtarja Fifi rrëfeu se si e ka ndryshuar mëmësia, foli për raportin me bashkëshortin, Adis Patushin, dhe përkushtimin ndaj djalit të tyre.
Ajo tha se kuptimin e plotë të fjalës “nënë” e njohu vetëm pasi u bë vetë prind. Periudha pas lindjes, kur kaloi edhe depresionin post-partum, ishte e vështirë emocionalisht, por me kohën ndryshoi mënyrën si e shihte veten dhe përgjegjësinë për të birin. Fifi u shpreh se tani i sheh njerëzit krejt ndryshe, duke thënë se i shumëzon me zero.
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Kur djali nisi të fliste e të përdorte shprehje të zakonshme, këngëtarja kuptoi se duhej të shërbente si shembull për të. Ajo shtoi se, edhe pse mëmësia ka sjellë ndryshime, nuk do ta braktisë sinqeritetin dhe natyrën e saj të drejtpërdrejtë.
Fifi foli edhe për marrëdhënien me Adisin. Pas lindjes së djalit, tha ajo, dashuria, vlerësimi dhe respekti për të janë shtuar. Çifti ka, si të tjerët, debate e mosmarrëveshje, por këngëtarja ndihet me fat që partneri e përkrah në karrierë dhe është krenar për punën e saj.
Sipas Fifit, Adisi di ta inkurajojë edhe kur ajo nuk beson te vetja. Ajo kujtoi një këshillë të profesorit të fakultetit, i cili ishte gjithashtu psikolog: për të arritur një synim, shpesh duhet fillimisht ta bindësh veten se je në gjendje ta realizosh. Këngëtarja tha se bashkëshorti e motivon pikërisht në këtë mënyrë dhe e cilësoi mbështetjen e tij si diçka të rrallë për një artiste.
Sa i përket planeve familjare, Fifi tha se djali i tyre tashmë ka një vëlla dhe se ajo nuk dëshiron të bëhet nënë e një fëmije tjetër.
Ajo gjithashtu mohoi thashethemet për një shtatzëni. Siç shpjegoi, ato nisën pas një videoje humoristike të publikuar në TikTok, të cilën e shfaqi edhe në studio.