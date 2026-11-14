Netanyahu përsërit thirrjen për qeveri uniteti pas humbjes në zgjedhje, Eisenkot e refuzon: “Këto truke nuk funksionojnë tek unë

Gadi Eisenkot, i mandatuar për të negociuar formimin e qeverisë së re, ka hedhur poshtë propozimin e Benjamin Netanyahut për të krijuar një qeveri të unitetit kombëtar. Eisenkot e cilësoi thirrjen e kryeministrit në detyrë si manovër politike. Ai ka 28 ditë kohë për të përmbyllur negociatat, me mundësi për ta zgjatur afatin edhe me 14 ditë.
Netanyahu tha në një deklaratë me video se takimi i së enjtes me Eisenkotin e kishte përforcuar bindjen për nevojën e një qeverie uniteti, e cila, sipas tij, do të garantonte sigurinë e Izraelit.
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Ai argumentoi se një qeveri e tillë mund t’u bënte ballë sfidave të sigurisë, veçanërisht kërcënimit nga Irani, të cilin e përshkroi si rrezik serioz për vendin. “Le të takohemi në një dhomë, pa parakushte, të lëmë mënjanë të gjitha mosmarrëveshjet dhe bojkotet tona dhe të arrijmë marrëveshje për sigurinë dhe të ardhmen e shtetit”, tha Netanyahu.
Eisenkot reagoi duke e akuzuar kryeministrin në detyrë se po e përdor retorikën e unitetit për qëllime politike, ndërkohë që bisedimet për qeverinë e re vazhdojnë. “Netanyahu e di që i humbi zgjedhjet. Ai bën thirrje për negociata ndërsa ato janë duke u zhvilluar tashmë; pretendon se dëshiron unitet, por mbjell përçarje dhe nxit tensione sikur të mos kishte të nesërme”, u shpreh ai.
“Këto truke nuk funksionojnë tek unë”, shtoi Eisenkot, duke kundërshtuar publikisht nismën.
Mes çështjeve që kanë sjellë përplasje mes dy politikanëve është edhe mundësia e një qeverie minoritare, të mbështetur nga blloku i Eisenkotit dhe të miratuar përmes abstenimit të disa partive të tjera në parlamentin izraelit.
Netanyahu ka paralajmëruar se një qeveri e tillë do të ishte e dobët dhe do të rrezikonte sigurinë e vendit.