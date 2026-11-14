Austria mposht Irlandën, Kosovës i mjafton barazimi në Dublin për vendin e dytë

Me fitoren 1-0 në shtëpi ndaj Irlandës, Austria siguroi kualifikimin direkt në Ligën A të Ligës së Kombeve. Për ekipin e drejtuar nga Ralf Rangnick, golin e vetëm e shënoi Sasa Kalajdzic në minutën e 78-të.
Rezultati i shërben edhe Kosovës, e cila mbetet e dyta përpara ndeshjes në udhëtim me Irlandën më 17 nëntor. Kosova barazoi sot 0-0 me Izraelin në Prishtinë dhe ka gjashtë pikë, ndërsa Austria arriti në 11, pesë më shumë. Irlanda mbetet me pesë pikë.
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Në Dublin, Kosovës i mjafton një pikë për të siguruar vendin e dytë në grupin B3. Kjo pozitë e dërgon në “play-off” kundër njërës prej skuadrave të renditura të treta në Ligën A.