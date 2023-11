Feston 60-vjetorin e lindjes, e gjeni dot për cilën aktore të mirënjohur shqiptare bëhet fjalë (FOTO LAJM)

Një karrierë prej 30 vitesh dhe një nismë drejt aktrimit që në moshën të re kanë bërë që Suela Konjari të jetë një ndër aktoret më të duartrokitura në teatër. Konjari feston ditën e sotme ditëlindjen dhe mbush 60-vjeç.

Pasioni për teatrin e ka ngacmuar Suelën që në vitet e para të rinisë së saj. Roli i saj i parë në skenën teatrore është me shfaqjen “Nata me hënë” e Isamil Kadares me regji të Edmond Budinës në vitin 1989 në rolin e Norës.

Në të gjitha rolet e saj ajo është vlerësuar për atë çfarë ajo ka sjellë dhe ka interpretuar para publikut.

Fillimet për të kanë qenë të mrekullueshme, pasi ka pasur fatin të punonte me artistë të merituar të kinemasë shqiptare si, Pirro Mani, Gëzim Kame e shumë artistë të skenës.

Vlerat e saj si aktore janë gjithmonë në rritje dhe asnjëherë nuk humbasin, pasi ka marrë një mbivlerësim të suksesshëm në skenën teatrore, por dhe në kinematografi. Ajo ka një gamë të gjerë të roleve si në filma televizivë, ashtu dhe në teatër. Ajo eshte rritur ne nje familje artistesh, babai i saj ka qene balerin ne Teatrin e Operas dhe Baletit.

Ishte ne moshen 23 vjece kur u shfaq per here te pare ne ekranin e nje filmi, tek “Ne prag te jetes” (1985), Lili e me pas “Kur hapen dyert e jetes” ne rolin e Mires , nje mesuese e gjuheve te huaja.