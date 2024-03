Eros Grezda reagon për lajmet e ndarjes nga bashkëshortja e tij: Ka ardhur koha me sqaru çdo gjë

Eros Grezda ditët e fundit është përfolur në shtypin rozë se ai dhe Ajsel janë ndarë. Sot ai ka reaguar në Instagram duke i hedhur poshtë të gjitha lajmet e ndarjes.

“As ndarje as tradhëti s’ka pas, por e shof që ka ardh koha që duhet me fut story me sqaru çdo gjë”.

Futbollisti shqiptar dhe bashkëshortja e tij u bënë prindër për herë të parë në qershor të vitit të kaluar.