E zemëruar dhe e vetmuar”/ Vajza e Angelina Jolie dhe Brad Pitt rrëfen shtrimin në spital: Ishte koha më e vështirë e jetës sime

Vivienne Jolie, 18 vjeçe, vajza e aktorëve Angelina Jolie dhe Brad Pitt, ka folur për herë të parë publikisht mbi problemet me shëndetin mendor dhe çrregullimin e të ngrënit. Ajo zbuloi se për këtë arsye ishte shtruar në spital në fillim të këtij viti.
Rrëfimi u bë gjatë një ekspozite arti në Los Angeles, ku ajo prezantoi piktura të krijuara nën ndikimin e përvojës së saj në spital. Në materialin shoqërues të veprave, Vivienne përshkroi ndjenjat e zemërimit, sëmundjes dhe vetmisë që kishte përjetuar.
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“Ashtu si shumë njerëz, edhe unë jam përballur me vështirësi të shëndetit mendor. Kam pasur gjithashtu një çrregullim të të ngrënit. Për këtë arsye u shtrova në spital në fillim të këtij viti. Ndihesha e zemëruar, e sëmurë dhe tepër e vetmuar”, tregoi vajza e ish-çiftit.
Ajo tha se kujdesi dhe përzemërsia e punonjësve të spitalit, si edhe e fëmijëve të tjerë që po trajtoheshin aty, e ndihmuan të dilte nga izolimi emocional.
“Ishte njëkohësisht periudha më e keqe dhe më e mirë e jetës sime. Sot ndihem më mirë falë asaj që kalova”, u shpreh Vivienne.
Ekspozitën e ka quajtur “The Tulip Field” (Fusha e Tulipanëve), emër që i referohet spitalit ku qëndroi. Në pikturat e saj, pacientët shfaqen si tulipanë. Veprat përshkruajnë përjetime të ndryshme të trajtimit, duke kaluar nga frika e dëshpërimi te ndjenja e sigurisë, guximi dhe të qeshurat.
Vivienne sqaroi se titujt e pikturave janë marrë nga shënime në ditarin që mbante gjatë shtrimit. Ajo tha se përmes artit synoi të ruante kujtimet e asaj kohe dhe marrëdhëniet e krijuara me njerëzit që kishin kaluar të njëjtën përvojë.
Emri i 18-vjeçares është rikthyer së fundmi në vëmendjen e mediave edhe pas kërkesës së saj për të hequr ligjërisht mbiemrin e të atit. Dokumentet gjyqësore të raportuara nga mediat amerikane tregojnë se një gjykatë në Los Angeles e ka miratuar ndryshimin e emrit nga Vivienne Marcheline Jolie-Pitt në Vivienne Marcheline Jolie.
Vivienne është fëmija i katërt i çiftit që ka ndërmarrë këtë veprim, pas Maddox, Zahara dhe Shiloh. Angelina Jolie dhe Brad Pitt kanë gjashtë fëmijë; u martuan në vitin 2014 dhe u ndanë më 2016. Divorci u përmbyll në vitin 2024, pas një procesi të gjatë ligjor.