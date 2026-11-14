Policia e Kosovës forcon masat e sigurisë për ndeshjen Kosovë-Izrael

Për përballjen ndërkombëtare të futbollit mes Kosovës dhe Izraelit, e vlefshme për “Ligën e Kombeve” dhe që zhvillohet sot në orën 15:00 në kryeqytet, Policia e Kosovës ka hartuar një plan të posaçëm operativ për garantimin e sigurisë.
Masat kanë nisur që me mbërritjen e ekipit izraelit në Kosovë. Në kuadër të tyre, policia ka siguruar shoqërimin e skuadrës mike, si dhe mbikëqyrjen e lëvizjeve të lojtarëve dhe stafit përgjatë itinerarit të përcaktuar gjatë qëndrimit të tyre në vend.
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Ky angazhim do të vijojë edhe gjatë ditës së ndeshjes. Gjatë kalimit të eskortës mund të vendosen kufizime ose të ketë ndërprerje të përkohshme të qarkullimit rrugor, ndaj autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve dhe drejtuesve të automjeteve të tregohen mirëkuptues.
Aktivitetet për ruajtjen e rendit do të zhvillohen në bashkëpunim dhe me mbështetjen e Federatës së Futbollit të Kosovës (FFK), me synim garantimin e sigurisë para, gjatë dhe pas përfundimit të takimit sportiv.
Policia rikujton gjithashtu kërkesat e FFK-së që tifozët të mbërrijnë në stadium në kohë, të mos marrin me vete sende të ndaluara apo mjete të rrezikshme, përfshirë elemente dhe materiale me përmbajtje të palejuar. Në momentin e hyrjes, ata duhet të kenë me vete biletën dhe dokumentin e identifikimit.
“Në përmbushje të detyrave dhe kompetencave të përcaktuara me ligj, Policia e Kosovës do të kujdeset për ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike, garantimin e mbrojtjes dhe parandalimin e çdo incidenti të mundshëm. Për këtë qëllim, do të bashkëpunojë me FFK-në dhe kompanitë e angazhuara për sigurinë. Policia i falënderon qytetarët për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin në interes të sigurisë së përgjithshme, ndërsa i fton që për çdo informacion ose rast të kontaktojnë në numrin 192”, thuhet në njoftim.