“E ka personale”, Arbër Hajdari zbulon më në fund se ç’ka ndodhur jashtë mes tij dhe Efit

Disa ditë më parë, Efi akuzoi opinionistët se e kanëpersonale me të dhe se komentet e tyre ishin me tendencë. Madje banorja shtoi se prapa kamerave ka ndodhur diçka, por duke e lënë me kaq.

Sot, pasi bashkë me Zhaklinën vunë Efin me shpatulla pas murit, më në fund Arbri vendosi të “zhvishet” nga akuzat dhe te tregojë se çfarë ka ndodhur jashtë mes tyre.

“Më ftoi në ditëlindje dhe nuk i shkova. Nuk shkoja dot se isha në emision”, tha Arbër Hajdari mbrëmjen e sotme gjatë spektaklit.

Kujtojmë se pak ditë para rikthimit në BBV, Efi festoi 27 vjetorin e lindjes në një festë gjigante me miq e personazhe publik./albeu.com/