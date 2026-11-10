Dustin Hoffman flet për akuzat e vitit 2017: “M’u deshën dekada të kuptoja se flirtimi mund të ishte i papërshtatshëm

Dustin Hoffman ka folur gjerësisht për herë të parë rreth akuzave për ngacmim seksual të bëra ndaj tij në vitin 2017. Aktori amerikan mohon pretendimet më të rënda, por pranon se sjellja e tij në të kaluarën mund të ketë bërë disa gra të ndiheshin në siklet.
Rrëfimi i tij gjendet në autobiografinë “Look at Me”, e publikuar të martën, më 10 nëntor. Në librin e kujtimeve, 89-vjeçari trajton edhe polemikat që kanë shoqëruar karrierën e tij, ndonëse nuk i adreson drejtpërdrejt një për një akuzat e ngritura ndaj tij.
Të lidhura
None found
Fituesi i dy çmimeve Oscar shkruan se, sidomos rreth katër dekada më parë, mund të ketë vepruar në mënyra që i kanë vendosur disa gra në rrethana të pakëndshme.
“Jam i sigurt se është e vërtetë që në jetën time, veçanërisht dyzet vjet më parë, i kam bërë disa gra të ndihen në siklet. Por ‘e pakëndshme’ është një gjendje emocionale subjektive”, shprehet Hoffman në libër.
Aktori flet gjithashtu për karakterin e tij dhe mënyrën se si përdor humorin. Ai e përshkruan veten si ekscentrik, të prirur ndaj shakave të guximshme dhe humorit provokues, ndërsa kujton edhe vlerësimin e Bill Murray, i cili e kishte quajtur “një sharmant të modës së vjetër me një sens humori pikant”.
Megjithatë, Hoffman nënvizon se shakatë dhe flirtimi nuk mund të barazohen me detyrimin e një personi për të bërë diçka që nuk e dëshiron.
Në kujtimet e tij, aktori ndalet edhe te lëvizja #MeToo, të cilën thotë se e ka mbështetur që në fillimet e saj. Ai shkruan se shumë gra në industrinë e filmit kishin përjetuar për një kohë të gjatë sjellje të papranueshme dhe se ato meritonin të dëgjoheshin.
“E dija që atëherë se shumë gra në industrinë time kishin duruar shumë, për një kohë shumë të gjatë”, shkruan ai. Hoffman shton se nuk e kishte menduar se do të përballej me akuza, pasi pretendon se nuk ka marrë kurrë diçka seksualisht nga një person që nuk dëshironte ta jepte.
Akuzat ndaj tij u bënë publike në vitin 2017, kur gjashtë gra e denoncuan Dustin Hoffmanin. Disa prej pretendimeve u publikuan nga revista Variety dhe përfshinin ngacmim seksual, sulm seksual dhe sjellje të pahijshme ndaj një të miture.
Njëra prej grave tha se ishte sulmuar seksualisht në moshën 17-vjeçare, ndërsa punonte si asistente produksioni në shfaqjen “Vdekja e një shitësi”, në vitin 1985. Një tjetër, e cila ishte pjesë e të njëjtit produksion, e akuzoi aktorin për ngacmim dhe sulm. Një grua e tretë pretendoi se Hoffman i kishte bërë propozime gjatë një takimi pune.
Pas publikimit të akuzave, Hoffman i kërkoi falje njërës prej grave. Në atë kohë, avokati i tij i përshkroi si “raporte shpifëse” pretendimet për sulm seksual të bëra nga dy gra. Për këto pretendime, ndaj aktorit nuk u ngritën padi ose akuza penale.