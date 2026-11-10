Kosova i bashkohet deklaratës së Samitit të Fëmijëve, Kurti shpjegon synimin

Kosova i bashkohet deklaratës së Samitit të Fëmijëve, Kurti shpjegon synimin

Republika e Kosovës i është bashkuar Deklaratës Politike të Samitit të Fëmijëve, të lansuar në kuadër të Forumit të Paqes në Paris. Lajmin e bëri të ditur kryeministri Albin Kurti përmes një postimi në Facebook.

Sipas Kurtit, ky angazhim ka për qëllim të mbrojë mirëqenien dhe të ardhmen e gjeneratave të reja. Ai e cilësoi jetik arsimimin dhe shëndetin e fëmijëve, përfshirë shëndetin mendor dhe psikosocial, në kushtet kur teknologjitë e reja dhe koha e gjatë e kaluar para ekraneve po sjellin sfida të reja.

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Shtuar 10.11.2026 21:41

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