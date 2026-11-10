Një tjetër lëndim largon yllin e Real Madridit nga grumbullimi i Francës

Mesfushori i Real Madridit, Aurelien Tchouameni, ka shfaqur një problem fizik gjatë grumbullimit me Kombëtaren e Francës, duke krijuar mundësinë e një mungese tjetër për Zinedine Zidane në këtë pushim ndërkombëtar.
“L’Equipe” raporton se reprezentuesi francez ndjeu dhimbje në zonën pubike dhe nuk e përfundoi dot stërvitjen e së martës.
Të lidhura
None found
Ekzaminimet mjekësore do të përcaktojnë sa serioz është problemi dhe nëse Tchouameni mund të qëndrojë me Kombëtaren e Francës.
Zidane ka mbetur tashmë pa Pierre Kalulu dhe Marcus Thuram, të cilët janë larguar nga grumbullimi për shkak të lëndimeve.
Nëse edhe Tchouameni detyrohet të tërhiqet, ai do të bëhej lojtari i tretë që mungon për shkak të lëndimit gjatë këtij grumbullimi të Francës.
Mesfushori i Real Madridit nuk mori pjesë as në grumbullimin e shtatorit, ndërsa rikuperohej nga një dëmtim në muskujt aduktorë, të pësuar gjatë Kupës së Botës për Klube.