“Dua një burrë modern”, Zhaklin Lekatari: Jam e zhgënjyer nga meshkujt shqiptarë

Opinionistja e “Big Brother Vip”, Zhaklin Lekatari është shprehur se mes burrave shqiptarë dhe të huaj, ajo zgjedh këta të fundit.

E ftuar në emisionin “Ftesë në 5”, Zhaklina tha se është e zhgënjyer nga shoqëria shqiptare dhe nuk beson se një mashkull shqiptar do të mbante afër vetes një njeri që komentohet negativisht nga publiku.

“Një burrë modern. Ndoshta një të huaj. Jam zhgënjyer shumë nga shoqëria shqiptare se të merr të hedh, si t’i dojë qejfi asaj. Frustrimi kulturor që ne kemi në këtë moment është shumë i tmerrshëm. Jam shumë e shqetësuar për të ardhmen e vendit. Ne kemi nevojë për një dorë të hekurt më të madhe, që të na mbështesë dhe të shkojmë aty ku ne nuk shkojmë dot.

Nuk më kanë prishur punë komentet në një lidhje tani, se nuk ka lidhje aktuale. Po janë shumë problem kur ti bën një punë të tillë. Se ai personi që do jetë partneri yt, do marrë pjesë në këtë gjë e nuk e di nëse ai do të marrë pjesë në këtë gjë. Është shumë e vështirë të gjesh dikë që mund të jetë me ty”, tha Zhaklina.