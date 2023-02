“Dori më fal …”, Olta tregon vendin më të çuditshëm ku ka bërë seks

Mbrëmjen e djeshmë në shtëpinë e Big Brother banorët i bënë pyetje nga më të ndryshme njëri-tjetrit duke i shoqëruar me dënime nëse nuk përgjigjeshin.

Një nga pyetjet me spec që i ra Oltës ishte të tregonte vendin më të çmendur ku kishte kryer marrëdhënie seksuale.

“Dori im do jetë duke bërtitur tani, mos e thuaj mos e thuaj. Nuk do puth njeri në qafë unë tani për dënim kështu që do e them,” tha Olta.

“Ok mund të them që vendi më i sikletshëm, s’po them që ka vend të sikletshëm po rrethanat. Janë rrethanat. Mund të them që duke i dhënë makinës,” u përgjigj Olta, që la banorët pa fjalë.