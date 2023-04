“Do i marr leje Kiarës se …”, Luizi bën premtimin e madh, ja sa euro do i dhurojë Ronaldos nëse fiton çmimin e madh

Në një bisedë të ndjerë mes Luizit dhe Ronaldos, duket se pretendenti për çmimin e madh, këngëtari Luiz Ejlli ka bërë një premtim.

Ai i ka premtuar Ronaldos se nëse fiton çmimin e madh do t’i dhuroj atij 5 mijë euro.

Pjesë nga biseda:

Ronaldo: Përveç çmimit të madh ka njerëz të tjerë që e duan atë finale dhe i duhet ai 10 miijë euroshi. Ti s’të lë të mbarosh

Luizi: Në qoftë se unë fitoj BBV unë do të të fal ty 5 mijë euro. Sikur të jem duke ia fal vëllait tim. Jo se je fukara po unë dua të ti fal. A i bën botox, a i harxhon në plazh nuk më intereson. Unë dua të ti fal. Do i marr leje Kiarës sepse ajo do i mbaj.

5 mijë euro i ke prej meje nëse fiton, fukara jam vet por ty do të ti jap me qejf.