Dhuna ndaj 24-vjeçares në mes të lokalit në Tiranë, shpallen në kërkim Antonela Berisha dhe e motra

Policia ka shpallur në kërkim ish-konkurrenten e “Për’puthen” Antonela Berishën dhe motrën e saj, Mariela Berishën.

Ato akuzohen për veprën penale “Plagosja e rëndë me dashje” kryer në bashkëpunim.

Klea Prenga, tregoi dje se motrat Berisha e kanë dhunuar barbarisht dhe e kanë kërcënuar, pasi sipas tyre ajo është futur në mes të familjes së Marielës.

“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 1 kanë referuar materialet në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë dhe po punojnë për lokalizimin e shtetaseve A. B., 28 vjeçe, dhe M. B., 28 vjeçe, të dyja banuese në Tiranë, për veprën penale “Plagosja e rëndë me dashje” kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 88/25 i Kodit Penal.

Këty dy shtetase, në bashkëpunim me njëra-tjetrën, në ambientet e një lokali në Tiranë, dyshohet se kanë goditur me shishe qelqi në fytyrë shtetasen K. P., 24 vjeçe”,– njofton policia.

Materialet i kaluan Prokurorisë.