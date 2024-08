Biznesmeni i njohur “sebep” i dhunës barbare ndaj Klea Prengës nga motrat Berisha

Detaje të tjera janë zbardhur në lidhje me sherrin e ndodhur mes Klea Prengës dhe motrave Berisha. Shkak për dhunën barbare që motrat Berisha, kanë ushtruar ndaj Klea Prengës, ka qenë fakti që Mariela Berisha dyshonte se Klea kishte raport intim me partnerin e saj, me të cilin ka një fëmijë.

Përpara policisë, Klea Prenga, nuk ka dhënë arsye se përse është dhunuar.

Sipas komenteve në postimin e Klea Prengës, gjithçka ka nisur pasi kjo e fundit është e dashura e partnerit të Marielës, biznesmenit Mir Pepa.

Por ka të tjerë që shkruajnë se në fakt Mariela dhe Mir Pepa, kanë kohë që janë ndarë dhe kjo është thjeshtë çështje inati.

Kush është Mir Pepa?

Ky i fundit është një biznesmen i njohur në vend, që dikur ka qenë në lidhje me motrën e Oriola Marashit.

Pepa njihet nga të gjithë si një nga personat më të pasur në Shqipëri, për të është folur edhe me herët që ka qenë në lidhje me disa nga modelet më seksi shqiptare, e po ashtu ai bie shumë në sy për stilin e jetës së shfrenuar dhe të shtrenjtë që ka.

Antonela dhe Mariela Berisha, akuzohen për plagosje të rëndë me dashje.