Çfarë ndodhi me Arbana Osmanin? Banorët marrin zarfin e papritur pak para Prime-t (VIDEO)

Përmes një zarfi të bardhë, banorët u njoftuan se ato kanë mundësinë që sot të realizojnë spektaklin e Big Brother.

Ata kishin si detyrë të përzgjidhnin disa nga ngjarjet dhe debatet më të bujshme në shtëpi dhe t’i risillnin ato në qendër të vëmendjes.

Me shumicë votash, ata duhet të zgjedhin dy autorë, një producent, moderatoren, dy opinionistë dhe pjesa tjetër do të jenë banorë.

Efi dhe Kristi u votuan për të qenë opinionistët. Deamishel do moderojë programin. Kiara dhe Ronaldo, autorët e Big Brother Vip, ndërsa Luizi do të jetë producent. Ata kanë në dispozicion 60 minuta kohë për të bërë përgatitjet dhe më pas do zhvillohet spektakli në moderimin e Deamishel.