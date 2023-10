“Ç’desha unë që erdha”, çfarë ndodhi? Fifi ndërpret provat e DWTS (VIDEO)

Konkurrentët e “Dancing With The Stars” vazhdojnë provat për kërcimin e natës së dytë, ku për herë të parë do të ketë një eliminim. Në përmbledhjen ditorë të transmetuar këtë të martë në Top Channel, duket Fifi që ndihet e lodhur dhe partneri i saj, Graciano, përpiqet ta motivojë. Në fillim, duke i masazhuar trupin dhe më pas duke i dhënë kurajo: “E di që je e lodhur, e di që të dhemb shpirti, por jepi forca”.

Forcën, artistja e gjen te kënga dhe rinisi provat duke kënduar një nga këngët e saj. Por, pas disa orësh, për shkak të padjeshkave dhe rrotullimeve që janë pjesë e koreografisë, Fifi ndërpreu provat për shkak të marramendjeve.

Fifi: Tetë herë rrotullim! Nuk po shoh

Graciano: Hë se kalon

Fifi: Ç’desha unë që erdha këtu

Graciano: Zanat i vështirë

Fifi: Doja padjeshka unë

Graciano: Pse të mos i bësh, çfarë të mungon

Fifi: Kurrgjë

Graciano: Asgjë nuk të mungon!

Fifi: E di çfarë kuptova, që paskam tru