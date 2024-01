“Big Brother Vip”/ Vesa flet me ide të qarta: Ja kush do e fitojë(VIDEO)

Pavarësisht se ka vetëm pak ditë nga nisja e “Big Brother”, banorët kanë filluar të diskutojnë rreth fituesit.

Vesa dhe Juli të ulur në oborr, kanë diskutuar për lojën e banorëve të shtëpisë.

Vesa shprehet që këtë edicion do e fitojë banori që do të jetë shembull i mirë dhe ajo mendon se do ta fitojë një femër këtë vit.

Vesa: “Këtë vit do e fitojë ai që do sillet mirë, plus do të fitojë një femër”.

Juli: “Po e fitoi një femër hallall, por nuk e besoj”.

Vesa: “Kështu kam qejf unë, dëshira ime kështu është”.

Juli: “Nuk i dihet sesi do të shkojë, por s’e besoj”.

Banorët që prej nisjes së spektaklit, e kanë nisur lojën e tyre me dinamika të forta dhe përplasje të shpeshta.

Juli ka qenë banori që është përplasur me Rozën në fillim, pasi kjo e fundit e donte jashtë shtëpisë së “BBV” që prej nisjes, e pastaj është përplasur me Eglën, pasi aktorja e kishte bezdi që banorët të zhvisheshin në prani të njëri-tjetrit.