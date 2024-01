“Big Brother Vip”, Rike përqafon Romeon, aktori: Hera e parë edhe e fundit që të shoh të vishesh kështu (VIDEO)

Pas puthjeve dhe përqafimeve me Meritonin, Rikja ka habitur së fundmi, teksa është parë e përqafuar me Romeon, ndërsa ishte veshur me një veshje provokative.

Romeo i ka tërhequr vëmendjen, duke i thënë se “hera e parë edhe e fundit që të shoh të vishesh kështu” dhe se duhet të vishet me tuta dhe xhinse.

Romeo: “T’u urojmë shqiptarëve javë të mbarë ore. Java sa më bukur, qofshi të qeshur dhe të lumtur. Për kë u zbukurove sot mi zemra”?

Rike: “Për veten zemra, ngela me tuta si çun”.

Romeo: “Po të shkojnë mi zemra, hera e parë edhe e fundit që të shoh të vishesh kështu”.

Rike: “Në rregull”.

Romeo: “Vish tuta dhe xhinse”.

Rike: “Mirë”.

Romeo: “Hajde mund të veshësh ndonjëherë edhe pantallona të shkurtra. Ndonjëherë të thashë…”.