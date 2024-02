Rike shpërthen në lot pas debatit me Gazin: Do më degjenerojë familjen, ja tregoj unë (VIDEO)

Mbrëmjen e djeshme, një debat me tone të larta është transmetuar mes banorëve të “Big Brother Vip 3”. Për të gjithë banorët çift, erdhën disa buqeta me lule nga partnerët/et e tyre jashtë shtëpisë.

Buqeta e Gazit solli të qeshura në shtëpi, shkak ngjyra e tyre. Lulet në ngjyrë kafë i’u dukën disa banorëve të tjerë si të pazakonta dhe qesharake.

Një ndër to ishte dhe Rike, e cila në fund përfundoi në një debat shumë të ashpër me Gazin.

“Do të ta degjeneroj surprizën, mbaje mend!”,– i thotë Gazi i prekur Rikes.

Kjo gjë e ka prekur akoma më shumë Riken e cila më pas ka shpërthyer në lot dhe është larguar në dhomën e gjumit.

“Hajde do e shohim ne degjenerimin. Çfarë domethënë do të degjeneroj surprizën? Do më degjeneroj familjen i bie? Se vetëm familja mund të më vijë këtu. Çfarë surprize mund të më vijë këtu, unë s’kam njeri tjetër. Po hajt se ja tregoj unë degjenerimin meqë do më degjeneroka surprizën!”.