Bes Kallaku harron Xhensilën, ky është projekti i ri

Personazhi i parë i reality show “Ferma VIP”, është aktori i mirënjohur, Bes Kallaku. E kush më mirë se “katunari” më i famshëm në Shqipëri, do i përshtatej një formati të tillë.

Në rolin e moderatorit apo të fermerit? Aktori pritet të surprizojë publikun.

“Ferma VIP”, është reality show më i ri që do të nisë në Vizion Plus, dhe në dy kanale të dedikuara 24 orë në Tring.

Me producente Holta Dulakun, “Ferma VIP”, do të jetë një format ndryshe, ku nuk do të mungojnë artistë nga Shqipëria dhe Kosova.