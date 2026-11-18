Arbër Zeka dhe Gresa Bakraqi kanë ndarë me publikun detaje nga takimi i tyre i parë, mënyra se si u afruan dhe çfarë planesh kishin për jetën përpara se të njiheshin, gjatë një interviste në emisionin “Ftesë në 5”.
Lidhja mes tyre lindi në mënyrë krejt të papritur gjatë Kampionatit Botëror, aty ku të dy u panë për herë të parë në një eveniment të zhvilluar në Fan Zone.
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Në bisedën e tyre në studio, çifti zbuloi prapaskenat e njohjes, duke treguar se si një takim që në fillim nuk kishte asnjë nuancë romantike u shndërrua në pikënisjen e historisë së tyre të dashurisë.
Arbëri kujtoi se në atë kohë ishte ngarkuar me moderimin e Fan Zone, ku merrnin pjesë sportistë, atletë, aktorë dhe këngëtarë. Në mesin e të ftuarve ishte edhe Gresa, të cilën e njihte si emër për shkak të arritjeve sportive, por nuk e kishte takuar asnjëherë personalisht.
“Emrin e saj sigurisht që e dija, sportin e saj gjithashtu, por nuk më ishte rastisur ta takoja nga afër. Jam rritur me bindjen se gruaja ime e ardhshme duhet të ishte nga Rrafshi i Dukagjinit, nga Gjakova ose Peja”, u shpreh ai.
Kur e pyeti Gresën për vendlindjen dhe mori përgjigjen se ishte nga Peja, Arbëri e pa këtë si një tjetër indikacion pozitiv.
“Kur pashë Gresën, duke njohur edukatën dhe prejardhjen e saj familjare, i thashë vetes: Duket se ia arrita. Nisa t’i shpreh interes, t’i kërkoja numrin e telefonit. Në fillim tregoi hezitim, por më pas ra dakord. Ma dha numrin, e mbajta mend përmendësh dhe sapo mbaroi emisioni i dërgova mesazh në WhatsApp”, rrëfeu ai me batutë.
Ai shtoi se këmbënguli për një takim të dytë derisa Gresa më në fund pranoi.
“Vazhdova të insistoja që të takoheshim. E pranoi me zor, duke pasur parasysh orarin e saj të ngjeshur. U takuam dhe që nga ajo ditë nuk jemi ndarë më. Shihemi çdo ditë, dhe nëse nuk takohemi, kjo ndodh vetëm kur ajo ndodhet në ndonjë garë”, tha ai.
Nga ana e saj, Gresa pranoi se në atë moment krijimi i një lidhjeje nuk ishte aspak në planet e saj. Ajo kishte dy vjet që banonte në Madrid dhe ishte plotësisht e fokusuar te karriera sportive, me objektiv pjesëmarrjen në Lojërat Olimpike të Los Angeles.
“Kush më njeh e di që unë nuk kisha as më të voglin mendim për të hyrë në një lidhje deri në Lojërat Olimpike të Los Angeles”, theksoi sportistja.
Ajo tregoi se fillimisht kishte besuar se ftesa ishte për një intervistë rreth sukseseve të saj sportive, pasi kishte siguruar dy medalje ballkanike brenda 24 orëve. Madje, në të njëjtën periudhë kishte edhe angazhime të tjera, përfshirë një takim në ministri.
“Unë jap shumë rrallë intervista në Kosovë, sepse kam dy vjet që jetoj në Madrid dhe për shkak të objektivit për Lojërat Olimpike në Los Angeles. Kjo ishte edhe arsyeja që nuk rrija gjatë në Kosovë”, shpjegoi ajo.
Gresa pranoi se karakteri i Arbërit ishte i ndryshëm nga ai që ajo kishte hasur më parë. Ndërsa ajo ishte më e tërhequr dhe preferonte që gjërat të zhvilloheshin ngadalë, ai ishte i çiltër dhe i drejtpërdrejtë.
“Unë isha e kundërta, doja që çdo gjë të ishte nën kontroll dhe me ritëm të qetë, por qetësi nuk pati asnjëherë. Ai i bëri të gjitha shumë shpejt, por kishte një vendosmëri shumë të qartë për atë që donte. Në kulturën shqiptare është e vështirë të gjesh dikë që të të kuptojë kur je vazhdimisht në aktivitete dhe gara ndërkombëtare. Nuk është e lehtë për një mashkull ta kuptojë karrierën e një femre”, rrëfeu ajo.
Sidoqoftë, takimi me Arbërin duket se i ndryshoi perspektivën. Ajo theksoi sinqeritetin dhe mirëkuptimin që karakterizuan marrëdhënien e tyre që në fillimet e saj.
Duke folur për emocionet që kanë përjetuar dhe vijojnë të përjetojnë bashkë, Gresa tha se darka e tyre e parë ishte e mrekullueshme dhe se ditët që po kalojnë tani janë edhe më të veçanta.