Situata është tensionuar në protestën para Kryeministrisë, pasi efektivët e policisë nuk kanë lejuar protestën paqësorë në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”.
Siç shihet edhe në pamje, forcat efektive FNSH dhe Shqiponja kanë shtyrë me forcë protestuesit në trotuarin përballë pranë selisë së Kuvendit.
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Edhe pse protestuesit e rinj, aktivistët dhe qytetarët nuk po bënin asgjë të paligjshme, policia nuk ka pranuar qëndrimin e tyre në bulevard. Më pas, portestuesit nisën të thirrnin në kor: Dorëheqje, dorëheqje.