Muajin e kaluar, nëntë studentë nga Universiteti Norwich i Shteteve të Bashkuara qëndruan në Kosovë për të marrë pjesë në një garë të aftësive ushtarake të organizuar nga Akademia e Mbrojtjes e Kosovës.
Lajmin e bëri të ditur Qendra për Paqe dhe Luftë e Universitetit Norwich përmes një postimi në Facebook.
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Sipas njoftimit, të rinjtë amerikanë garuan krahas kadetëve nga Kosova, Turqia, Shqipëria, Italia dhe Kanadaja.
Qëllimi i kësaj gare ishte vënia në provë e aftësive ushtarake të pjesëmarrësve, ndërsa aktiviteti shërbeu edhe si një mundësi për shkëmbim përvojash dhe bashkëpunim mes kadetëve nga vende të ndryshme.
Pjesëmarrja e studentëve amerikanë në këtë aktivitet thekson bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e edukimit dhe përgatitjes ushtarake.