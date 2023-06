Arbana dhe Eduarti nuk e ftuan në dasmë, si reagoi Zhaklin Lekatari

Martesa ishte tema që diskutuan mbrëmjen e djeshme në studion e “Më lër të flas”, ndaj edhe martesa e kësaj fundjave që do të celebrohet në Toskana s’mund të mos ishte pikë diskutimi. Por mungesa e Zhaklin Lekatarit në dasmë, gjithashtu.

Moderatorët folën dhe për dasmën e Arbana Osmanit dhe Eduart Grishajt, që kurorëzohen ditën e sotme në Itali dhe pyetën Krist Dragot dhe Zhaklin Lekatarin nëse janë të ftuar. Të dy thanë se nuk kanë marrë një ftesë.

Donaldi: A të kanë ftuar.

Kristi: Si ta them… nuk më kanë ftuar.

Romeo: Po ti Zhak?

Zhaklina: Jo, nuk më kanë ftuar.

Donaldi: Po Arbri do jetë?

Zhaklina: Nuk e di.

Donaldi: Po ç’është ky seksizëm?

Zhaklina: Nuk është seksizëm. Ka të bëjë me marrëdhënie personale, të cilat ndoshta me Arbrin i kanë më të zhvilluara dhe me mua pak më të largëta.

Donaldi: Çfarë po thua, prisja të thoshe seksizëm.

Kristi: Sepse Zhaklina është person ‘non grata’.

Romeo: Nëse sonte të vjen një mesazh ‘të harruam fare, merr avionin dhe hajde.

Zhaklina: Jo, sepse kam angazhime këtë fundjavë dhe nuk mund të ndërpres angazhimet e mia që të marr avionin dhe të shkoj.