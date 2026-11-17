Gjatë një bisede me Shqiponjën, banorja e Big Brother VIP Kosova 5, Anjeza, foli për dashurinë e madhe që ndien për të dashurin dhe shpjegoi se pjesëmarrja e saj në format lidhet edhe me arsye personale.
“E du si sytë e mi, nuk di me përshkru sa shumë e du. Unë edhe sot këtu jam për to. Ai e din për kon ndjej, ai e din për kon jom t’u i bo këto sene”, u shpreh Anjeza.
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Ajo tha se vëmendjen e ka vetëm te një person dhe la të kuptohet se qëndrimi në BBVK nuk i ka ndryshuar ndjenjat.
“Mu ma nin veç për ni njeri. Unë kam ardhë për arsye të mia”, deklaroi ajo.