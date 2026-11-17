Pas eliminimit nga Big Brother VIP Kosova 5, Olechka ka rrëfyer përvojën e saj në shtëpinë e spektaklit.
E larguar mbrëmjen e kaluar, ajo foli për Fuego-n në një intervistë për Bis Cast dhe tha se largimi i tij do t’i jepte fund interesit të saj për programin.
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“Big Brother-in po e ndjek vetëm për situatat e Fuego-s. Nëse ai del, për mua mbaron Big Brother-i. Nuk e shoh për askënd tjetër”, u shpreh Olechka.
Ajo pranoi se kishte gabuar që nuk i kishte thënë Fuego-s se do ta priste jashtë shtëpisë. Tani shpreson t’ia përcjellë këtë mesazh përmes një droni.
“I dëshiroj fitoren! Gabova që nuk i thashë se po e pres, por nëse familja i dërgon dronin, do t’i shkruaj se Olechka po e pret jashtë.”
Intervistën e plotë mund ta ndiqni në videon më poshtë.