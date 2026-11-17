Pas disfatës 3-0 ndaj Republikës së Irlandës, mbrojtësi i Kosovës Lindrit Kamberi vlerësoi potencialin individual të skuadrës, por nënvizoi se për të synuar më shumë duhet të rritet bashkëpunimi në fushë.
Sipas Kamberit, futbollistët duhet të njihen më mirë me njëri-tjetrin dhe të krijojnë unitet më të madh si grup. Ai beson se puna e përbashkët mund ta ndihmojë Kosovën të arrijë objektiva më të mëdha.
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“Kosova ka kualitet individual shumë të lartë. Nëse punojmë edhe më shumë si ekip, të njihemi me njëri-tjetrin, mund të arrijmë shumë më tepër. Vitin tjetër mund të bëhemi edhe më shumë ekip kolektiv dhe të arrijmë gjëra më të mëdha”, deklaroi Kamberi.
Kosova e përfundoi fazën e grupeve në Ligën B të Ligës së Kombeve në vendin e tretë, me 6 pikë gjithsej. Ndeshjen e fundit e humbi 3-0 në udhëtim kundër Irlandës.
Si pasojë e kësaj humbjeje, “Dardanët” nuk mundën të siguronin një vend në play-off për promovim në Ligën A.