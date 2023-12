Aksidenti i prindërve i dha goditjen e jetës, Irgen Çela i emocionuar si asnjëherë: Të shihje babain që luftonte me jetën…

Aktori i njohur i humorit, Irgen Çela, rrëfeu në “Dancing With The Stars” vitin në të cilin ka marrë goditjen e vështirë të jetës.

Aksidenti i prindërve, që ka ndodhur më 4 gusht të vitit 2000, është rrënjosur thellë në memorien e aktorit.

Irgeni deklaroi se në momentin që është kthyer nga udhëtimi që po bënte me ekipin e futbollit, i ati nuk e ka pritur, aty ka kuptuar që diçka ka ndodhur.

Çela tregoi se është shumë e vështirë të shohësh babin në gjendje të vështirë shëndetësore, e teksa sot ai lëviz me paterica.

“Ba, ky kërcim është për ty”, e mbylli aktori rrëfimin e tij.

Rrëfimi i Irgen Çelës:

“Data 4 gusht është njëkohësisht edhe data më e trishtë në jetën time por edhe më e lumtura gjithashtu. Në katër gusht të viti 2000 prindërit e mi kanë bërë aksident automobilistik, ndërsa rreth 15 vite më vonë në 2015 ka lindur djali im. Kur ka ndodhur aksidenti unë nuk kam qenë në makinë, kam qenë në Maqedoni në ekipin e futbollit, por kur u ktheva nuk më priti babai. Menjëherë mendova se diçka ka ndodhur. Ai sot ecën me paterica dhe ishte e dhimbshme ta shihje babin nga një njeri që lëvizte vazhdimisht të kthehej në një person që luftonte me jetën në shtrat.

Do doja të më shoqëronte në vende të caktuara, në DWTS do doja të ishte i ulur në publik, nuk do ta përballoja dot. Dhe ai besoj nuk do ta kishte të lehtë. Ditën kur do të performoj kërcimin është edhe ditëlindja e babit. Kontemporanja ka të bëjë me luftën e brendshme të jetës sime dhe shumë sfida që i kemi kaluar bashkë. Ba, ky kërcim është për ty, ti je forca ime!”.

Ndërkohë Irgeni dhe Jora performuan një kontemporane, që u ndoq në publik edhe nga babai i konkurrentit. Ai realizoi më së miri një performancë të cilën ia dedikoi njeriut të shtrenjtë, i cili njëkohësisht festonte ditëlindjen.