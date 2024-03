10 aktorët më të paguar të Hollywood-it për 2023, ja kush kryeson listën

Lista e 10 aktorëve më të paguar të Hollivudit për vitin 2023 është zbuluar dhe përmban emra mjaft të njohur si Adam Sandler, Margot Robbie dhe Leonardo DiCaprio.

Forbes publikoi vlerësimin e tij zyrtar si për të ardhurat e secilit aktor vitin e kaluar, ashtu edhe për pagën e tyre bruto. Duke bërë këtë, gazeta zbuloi se lista është ende shumë e dominuar nga meshkujt.

Për më tepër, 10 aktorët së bashku fituan gati gjysmë miliardë dollarë, duke arritur në 449 milionë dollarë në total.

Adam Sandler

Sandler, 57 vjeç, doli në krye të listës, duke fituar 73 milionë dollarë në vitin 2023 dhe rreth 97 milionë dollarë bruto. Komediani fitoi shumicën e parave të tij nga marrëveshja e tij e partneritetit me Netflix dhe filmat që krijoi për platformën e transmetimit. Abonentët e Netflix shpenzuan më shumë se 500 milionë orë duke parë filmat e Sandler, thonë ata. Ai gjithashtu mori rutinën e tij të komedisë në turne në 40 qytete anembanë vendit, një tjetër burim të ardhurash për yllin e “Murder Mystery”.

Margot Robbie

Sipas Forbes, aktorja dhe producentja 33-vjeçare fitoi rreth 59 milionë dollarë dhe 78 milionë dollarë bruto. Ajo është aktorja më e re në listë dhe afërsisht 60 milionë dollarë nga të ardhurat e saj vijnë nga një pjesë e kontratës së saj me Barbie, në të cilën ajo shërbeu edhe si producente ekzekutive – që i siguron asaj 12.5 për qind të të gjitha fitimeve të fundit.

Tom Cruise

Cruise, 61 vjeç, ende po fiton para në Top Gun: Maverick të vitit 2022 dhe po përfiton nga publikimi i Mission Impossible: Dead Reckoning Part 1, i cili doli në kinema korrikun e kaluar. Filmat e ndihmuan atë të fitonte 45 milionë dollarë dhe 53 milionë dollarë bruto.

Ryan Gosling

Çfarë është Barbie pa Ken? Me vetëm një vend mes tyre, Gosling, 43 vjeç dhe Robbie janë të ndarë me 16 milionë dollarë. Sipas Forbes, aktori fitoi 43 milionë dollarë, 50 milionë dollarë bruto — në vitin 2023. Ai gjithashtu ka përfituar shumë nga kënga e tij hit nga filmi “I’m Just Ken”, i cili është transmetuar më shumë se 100 milionë herë në internet. .

Matt Damon

“Between Air” i prodhuar nga studioja e tij dhe Ben Affleck’s Artists Equity dhe roli i tij kryesor në “Oppenheimer” bëri që, Damon të fitojë 43 milionë dollarë në 2023. Pavarësisht se ylli i “Good Will Hunting” rezultoi shumë më poshtë norma e tij normale për filmin e fundit, ai fitoi edhe 50 milion dollarë bruto gjatë gjithë vitit.

Jennifer Aniston

Alumja 55-vjeçare e serialit “Friends” është ende duke marrë fitime nga sitcom-i i NBC. Megjithatë, edhe rolet e saj në projekte si “The Morning Show” dhe filmin “Murder Mystery 2” e ndihmuan atë të fitonte 42 milionë dollarë vitin e kaluar, me një bruto prej 56 milionë dollarësh.

Leonardo DiCaprio

Me vetëm një projekt në 2023, “Killers of the Flower Moon”, DiCaprio arriti të fitojë 41 milionë dollarë dhe 49 milionë dollarë bruto. Ndërsa shumica e parave të yllit 49-vjeçar të Titanikut erdhën nga paga e tij paraprake, ai gjithashtu mori një çek të madh kur filmi u shfaq në AppleTV+.

Jason Statham

Aktori britanik, 56 vjeç, luajti dhe prodhoi Fast X, Meg 2: The Trench dhe Expend4bles, si dhe Operacioni Fortune: Ruse de Guerre . Paga e tij totale ishte 41 milionë dollarë dhe paga bruto arriti në 49 milionë dollarë.

Ben Affleck

Ashtu si Damon, 51-vjeçari Affleck fitoi një pjesë të mirë parash nga shitja e filmit “Air” në Prime Video, në të cilën ai gjithashtu luajti dhe drejtoi. Pasi fitoi 45 milionë dollarë bruto, bashkëshorti i J.Lo fitoi 38 milionë dollarë në vitin 2023. Është sigurisht e mundur që ai të ngjitet në listë në vitin 2024 falë partneritetit të tij me Dunkin’.

Denzel Washington

I ndihmuar shumë nga publikimi i “The Equalizer 3”, i vetmi aktor me ngjyrë në listë, fitoi 24 milionë dollarë në vitin 2023 me një pagë bruto prej 28 milionë dollarësh. Forbes gjithashtu vë në dukje se një pjesë tjetër e pagës së tij vjen nga grumbullimi i tij i filmave dhe shfaqjeve televizive gjatë katër dekadave të fundit.